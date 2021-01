Brand in Frankfurter Gymnasium

Feuer im Technikraum Brand in Frankfurter Gymnasium

In der Nacht ist in der Bettinaschule im Frankfurter Westend ein Feuer ausgebrochen. Im Keller des Gymnasiums brannte es in einem Technikraum, wie die Feuerwehr mitteilte.

Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt, das Feuer konnte aber schnell gelöscht werden. Das Gebäude kann nach Auskunft der Feuerwehr weiterhin genutzt werden. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt.