Brand in JVA: Häftling im Visier

Ermittlungen Brand in JVA: Häftling im Visier

Nach dem Brand in der Frankfurter Justizvollzugsanstalt (JVA) Preungesheim ermittelt die Polizei gegen einen 38-jährigen Häftling wegen schwerer Brandstiftung, so die Beamten am Montag.

In der Einzelzelle des Mannes hatten am Sonntag Gardine und Matratze gebrannt. Eine JVA-Angestellte kam in eine Klinik.