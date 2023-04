Brand in Frankfurter Klinik

Schnell gelöscht Brand in Frankfurter Klinik

Bei einem Brand in einer Klinik im Ostend ist am Donnerstag ein Patient verletzt worden.

Wie die Feuerwehr mitteilte, waren gegen 4 Uhr morgens aus ungeklärter Ursache Einrichtungsgegenstände in einem Patientenzimmer in Brand geraten. Er kam zur Versorgung direkt in die hauseigene Intensivstation. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.