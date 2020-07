Brand in Fuldaer Lagerhalle ausgebrochen

Ursache unklar Brand in Fuldaer Lagerhalle ausgebrochen

In der Lagerhalle einer Verpackungsfirma in Fulda ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen.

Der Rauch des Großbrandes sei weithin zu sehen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Feuerwehr sei vor Ort und zudem die Bahn benachrichtigt worden, da hinter dem Gelände des Unternehmens Gleise verliefen. Es habe aber zunächst keine Beeinträchtigungen im Betriebsablauf bei Fulda gegeben, sagte ein Bahnsprecher. Die Ursache für den Brand war am Montagabend unklar.