Brand in Hochhaus - Sirenenalarm

Bürger aufgeschreckt Brand in Hochhaus - Sirenenalarm

Wegen eines Feuers in einem Hochhaus in Dietzenbach (Offenbach) hat die Feuerwehr in der Nacht zum Montag Katastrophenalarm mit Sirenen ausgelöst.

Allerdings stellte sich heraus, dass der Balkonbrand im 15. Stock des Hauses schnell gelöscht werden konnte. Verletzt wurde niemand. Durch den Alarm wurden viele Bürger aufgeschreckt.