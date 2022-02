Brand in Mehrfamilenhaus

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in der Urseler Straße in Bad Homburg haben am Mittwochabend drei Menschen Rauchvergiftungen erlitten.

Laut Polizei war das Feuer gegen 22.15 Uhr im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Die meisten Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Die Ursache ist noch unklar.