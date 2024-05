Brand in Klinik in Langen

Kurzmeldung Brand in Klinik in Langen

In einer Klinik in Langen (Offenbach) hat es am Sonntagmorgen gebrannt.

Das Feuer brach laut Polizei in der Personalküche aus, offenbar gab es einen technischen Defekt. Das Personal brachte sich und die Patienten schnell in Sicherheit, verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor er sich ausbreitete. Durch die entstandene Rauchentwicklung war das betroffene sowie das darüber liegende Geschoss zunächst nicht betretbar.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 70.000 Euro.