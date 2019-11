Brand in Lagerhalle in Alsfeld

Postverteilzentrum Brand in Lagerhalle in Alsfeld

In einer Lagerhalle in Alsfeld (Vogelsberg) hat es am Donnerstagabend gebrannt, wie die Polizei mitteilte.

Es handele sich nach Angaben der Beamten um ein erst vor wenigen Jahren gebautes Postverteilzentrum, berichtete osthessen-news.de. Der Brand sei gelöscht worden, rund 60 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen. Die Brandursache war zunächst unklar.