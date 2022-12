Brand in Lagerhalle

Auf einem Gehöft in Griesheim (Darmstadt-Dieburg) ist in der Nacht zu Donnerstag eine Lagerhalle aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten.

Erst um 7 Uhr morgens konnten die rund 100 Einsatzkräfte die Löscharbeiten in dem landwirtschaftlichen Gebäude einstellen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf eine mittlere sechsstellige Summe geschätzt. Die Polizei ermittelt.