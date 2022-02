Brand in leerem Haus in Kassel

Rund 50.000 Euro Schaden Brand in leerem Haus in Kassel

In einem unbewohnten Mehrfamilienhaus in Kassel ist es in der Nacht zum Donnerstag zu einem Brand gekommen.

Der komplette Dachstuhl des fünfstöckigen Gebäudes ging in Flammen auf. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei vermutet nach eigenen Angaben Brandstiftung. Es entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro.