Brand in leerstehender Schule in Wiesbaden

In einer leerstehenden Schule in Klarenthal in Wiesbaden hat am Montag ein Klassenzimmer komplett gebrannt.

Das teilte die Feuerwehr mit. In der Carl-von-Ossietsky-Schule gab es bereits mehrere Brände dieser Art.