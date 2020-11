Brand in Kindergarten

80.000 Euro Schaden Brand in Kindergarten

Beim Brand eines Kindergartenanbaus in Malsfeld (Schwalm-Eder) ist ein Schaden von 80.000 Euro entstanden.

Als die Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag eintraf, habe der Dachstuhl des im Bau befindlichen Anbaus in Brand gestanden, teilte die Polizei mit. Die Brandursache stehe wahrscheinlich in Zusammenhang mit den Arbeiten.