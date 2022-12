In einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am alten Bahnhof" in Darmstadt hat es am Mittwochmittag gebrannt.

Wie die Polizei mitteilte, wurde niemand verletzt. Wegen der Löscharbeiten blieben zwei umliegende Straßen bis in den Abend gesperrt. Die Brandursache und die Höhe des Schadens waren zunächst unklar.