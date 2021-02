Brand in öffentlicher Toilette

Ermittlungen Brand in öffentlicher Toilette

In einer Toilettenanlage in Darmstadt hat es am Montagabend gebrannt.

Zeugen bemerkten Rauch und alarmierten die Feuerwehr, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Eine Mülltonne sowie deponiertes Toilettenpapier hatten Feuer gefangen. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.