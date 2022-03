Anwohner sollten am Abend wegen der Rauchentwicklung Türen und Fenster schließen.

Anwohner sollten am Abend wegen der Rauchentwicklung Türen und Fenster schließen. Bild © 5vision.media

Brand in Offenbach: Mehrere Menschen mit Rauchgasvergiftungen

Bei einem Feuer im Erdgeschoss eines Wohnhauses in Offenbach haben sich mehrere Menschen schwer verletzt. Sie mussten für die Nacht eine neue Bleibe finden. Der entstandene Schaden ist hoch.

16 Menschen haben bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Offenbach am Dienstagabend Rauchgasvergiftungen erlitten. Drei von ihnen hätten sich bei dem Brand schwere und drei mittelschwere Verletzungen zugezogen, berichtete ein Polizeisprecher.

Wie es zu dem Feuer in dem Mehrfamilienhaus kam, ist laut Feuerwehr unklar. Das Feuer war in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner und Anwohnerinnen aufgefordert, vorsichtshalber Türen und Fenster geschlossen zu halten. Das Haus war am Dienstagabend laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner und Bewohnerinnen mussten ihr Zuhause über Nacht verlassen und bei Freunden, Familie oder im Hotel übernachten.

Der Schaden ist nach ersten Schätzungen enorm: Die Feuerwehr rechnete am Dienstag mit 500.000 Euro.