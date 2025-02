Brand in Offenbach - Mann von Feuerwehr gerettet

In einem Mehrfamilienhaus in der Blücherstraße in Offenbach hat es am Sonntagabend gebrannt.

Veröffentlicht am 10.02.25 um 10:51 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, mussten die Einsatzkräfte einen Mann aus der Brandwohnung im ersten Stock retten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.