Technischer Defekt Feuerwehrauto brennt in Riedstadt aus

In einer Garage der Feuerwache in Riedstadt-Wolfskehlen (Groß-Gerau) ist am Donnerstagabend ein Einsatzfahrzeug ausgebrannt.

Nach Polizeiangaben war die Brandursache wohl ein technischer Defekt. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug mit einer Winde aus der Garage ziehen und löschen.

Verletzt wurde niemand. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 200.000 Euro geschätzt. Am Gebäude entstand kein Schaden.