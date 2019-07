Beim Brand in einem Restaurant in einem Wohnhaus in Rüdesheim (Rheingau-Taunus) hat die Feuerwehr fünf Bewohner in Sicherheit gebracht.

Eine 66-Jährige kam am Freitag vorsorglich ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Demnach brach das Feuer in der Restaurantküche aus. Rauch zog durch das gesamte Haus. Der Schaden beträgt knapp 300.000 Euro.