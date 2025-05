15.000 Euro Schaden bei Brand in Kleingartenanlage in Seligenstadt

In einer Kleingartenanlagen in Seligenstadt (Offenbach) ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen, das einen Schaden von rund 15.000 Euro angerichtet hat.

Feuerwehrleute in Froschhausen im Einsatz Bild © 5vision.news

Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei am Montag mit. Insgesamt brannten fünf Gartenparzellen. Die Polizei schließt fahrlässiges Verhalten nicht aus.