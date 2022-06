Brand in Strohballen-Halle

150.000 Euro Schaden Brand in Strohballen-Halle

Eine Halle mit Strohballen in Ulrichstein (Vogelsberg) ist am Donnerstag in Brand geraten.

Bei dem Feuer wurden Halle und Strohballen zerstört, sodass nach ersten vorläufigen Schätzungen ein Schaden von rund 150.000 Euro entstand, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden.