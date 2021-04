In der Nacht ist in einem leerstehenden Haus in Trendelburg ein Feuer ausgebrochen. Der Dachstuhl geriet gestern aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf einen sechsstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei Kassel hat die Ermittlungen übernommen.