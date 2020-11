Nach einem Brand in einem Umspannwerk ist der Strom in weiten Teilen im Frankfurter Westen ausgefallen. Die ersten Haushalte sind wieder am Netz. Am Nachmittag soll die Versorgung überall wieder hergestellt sein.

Im Frankfurter Westen ist es am Dienstagvormittag zu einem größeren Stromausfall wegen eines Brandes gekommen. Mittlerweile ist die Versorgung laut dem Versorger Süwag aber bei einem Großteil der betroffenen Haushalte wiederhergestellt. Die Stadtteile Sindlingen und Nied seien wieder vollständig mit Strom versorgt. Sossenheim sei zum größten Teil wieder am Netz. Insgesamt seien noch rund 10.000 Einwohner unversorgt.

Am Dienstagmorgen hatten laut Feuerwehr mehr als 100.000 Menschen keinen Strom. Davon waren auch die Stadtteile Höchst, Griesheim, Zeilsheim, Sossenheim, Unterliederbach und Sindlingen betroffen.

Ursache für den Stromausfall war ein Brand an einem Umspannwerk im Stadtteil Höchst. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Mittag an, inzwischen ist das Feuer gelöscht.

Betroffene Gebiete des Stromausfalls in Frankfurt inklusive Feuerwehrhäuser Bild © twitter.com/@feuerwehrffm

Reparaturarbeiten dauern an

Die Reparaturarbeiten und der damit verbundene Stromausfall sollen laut Süwag mindestens bis zum Nachmittag andauern. Bei dem Brand wurden laut Feuerwehr neun Personen leicht verletzt und vom Rettungsdienst ambulant vor Ort behandelt. Ursache des Feuers war laut Süwag ein Schaltvorgang am Vormittag, bei dem es zu einer technischen Störung kam.

Wegen des Brandes kam es auch auf den S-Bahn-Linien S1 und S2 vorübergehend zu Behinderungen. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 150.000 Euro.

Sendung: hr-iNFO, 17.11.2020, 14.00 Uhr