Feuerwehrmann leicht verletzt Brand in Werkstattgebäude

Bei einem Brand in einem Werkstattgebäude in Stockstadt (Groß-Gerau) mit Wohnung und Büro ist am Donnerstag ein hoher Schaden entstanden.

Nach Angaben der Polizei konnten sich fünf Bewohner unverletzt in Sicherheit bringen. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Das Gebäude und fünf Autos wurden stark beschädigt, die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Hundertausend Euro.