Brand in Wiesbaden: 18 Menschen durch Rauchgas verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wiesbaden sind am Sonntag 18 Menschen verletzt worden. Das Haus ist vorerst unbewohnbar.

Es qualmte bereits heftig aus der Erdgeschoss-Wohnung des Mehrfamilienhauses, als die Feuerwehr am Sonntagmorgen eintraf. Wie die Einsatzkräfte mitteilten, war das Feuer in dem vierstöckigen Gebäude im Wiesbadener Stadtteil Biebrich gegen 6.30 Uhr ausgebrochen.

20 Bewohner mussten aus dem Haus geholt werden, 18 davon wurden leicht verletzt. Zehn von ihnen kamen ins Krankenhaus, acht konnten vor Ort behandelt werden. Nach ersten Aussagen des Inhabers der Erdgeschoss-Wohnung war ein Ladegerät in Brand geraten und hatte das Feuer ausgelöst.

Mehrfamilienhaus ist unbewohnbar

Die Erdgeschoss-Wohnung brannte völlig aus und ist nicht mehr bewohnbar. Laut Polizei dürfen auch die drei Wohnungen darüber nicht mehr betreten werden. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort, allein die Feuerwehr rückte mit 16 Fahrzeugen und 48 Feuerwehrleuten an.

Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei will am Montag mit einem Sachverständigen die genaue Brandursache untersuchen.

Sendung: hr-iNFO, 24.2.2019, 10:00 Uhr