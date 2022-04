Der ICE musste am Bahnhof Dornberg in Groß-Gerau halten.

Der ICE musste am Bahnhof Dornberg in Groß-Gerau halten. Bild © 5vision.media

Brand in Zugtoilette: ICE strandet wegen Feuer in Groß-Gerau

Feuer zwingt ICE zu Nothalt in Groß-Gerau

Brand in Zugtoilette

Ein ICE ist wegen eines Feuers an Bord in Groß-Gerau gestrandet. Mehrere Personen wurden leicht verletzt. Schuld war offenbar ein Raucher auf der Zugtoilette.

Dieser Stopp war ungeplant: Ein ICE der Deutschen Bahn musste am Freitagvormittag am Bahnhof Dornberg in Groß-Gerau halten. Den Angaben der Feuerwehr zufolge gab es ein Feuer im Zug, der von Berlin ins schweizerische Interlaken unterwegs war.

"Gebrannt hatte ein Papiercontainer in der Zugtoilette", erklärte ein Feuerwehrsprecher. Eine Zugbeleiterin habe den Brand löschen können. 16 Personen hätten demnach Rauchgas eingeatmet, acht seien deshalb im Rettungswagen gesundheitlich untersucht worden. Eine Verlegung ins Krankenhaus sei bei keinem der leicht verletzten Menschen nötig gewesen.

Zigarette auf Zugtoilette

Die Brandursache war zunächst unklar. Die Bundespolizei spricht dem hr gegenüber von einem mutmaßlichen Raucher auf der Zugtoilette, der wahrscheinlich eine Zigarette weggeworfen habe. Möglicherweise habe er auch mit einer mitgebrachten Zeitung gezündelt.

Die Bahnstrecke war ab 9.15 Uhr gesperrt, Umleitungen von Zügen und Verspätungen waren die Folge. Gegen 10.30 Uhr gab die Bundespolizei den Zug wieder frei. Züge des Fernverkehrs würden wieder auf ihrem geplanten Weg fahren.