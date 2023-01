Ein Brand in einem Wohnhaus am Platz der Republik in Frankfurt hat am Montagabend für Chaos im Feierabendverkehr gesorgt.

Wie die Feuerwehr mitteilte, kam es im Keller zur Rauchentwicklung. Der Brand konnte demnach schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Da aber Teile der Mainzer Landstraße für die Löscharbeiten gesperrt werden mussten, kam es im Verkehr zu erheblichen Einschränkungen.