Brand zerstört Holzlager in Neuhof

In Neuhof ist am Samstagmorgen die Scheune eines Hofes abgebrannt. Das Feuer verursachte einen Schaden von rund 100.000 Euro.

Ein Brand in einem Holzlager in der Gemeinde Neuhof-Hattenhof (Fulda) hat einen größeren Einsatz der Feuerwehr und einen hohen Sachschaden verursacht. Das Gebäude brannte am frühen Samstagmorgen ab, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr war mit bis zu 60 Einsatzkräften im Einsatz. Sie konnte ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Gebäude verhindern. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzte die Polizei auf mindestens 100.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.

Sendung: hr3, 13.06.2020, 8.00 Uhr