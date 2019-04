Motorroller geht in Flammen auf

Ein abgestellter Motorroller ist am frühen Freitagmorgen in Frankfurt in Flammen aufgegangen.

Das Feuer im Stadtteil Bornheim beschädigte auch eine Hausfassade. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 20.000 Euro, über die Brandursache ist noch nichts bekannt.