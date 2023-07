Im Offenbacher Stadtteil Tempelsee ist am Montag eine 250 Kilogramm schwere Brandbombe entdeckt worden.

Die Bombe sei auf einer Wiese zwischen Offenbach und Heusenstamm gefunden worden, teilte die Stadt Offenbach mit. Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg sollte noch am Montag kontrolliert gesprengt werden. Der Evakuierungsradius beträgt den Angaben nach 750 Meter. Die angrenzenden Dietzenbacher Straße ist in beiden Richtungen gesperrt. In Offenbach müssen drei Wohngebäude geräumt werden und in Heusenstamm ein Wohngebiet.