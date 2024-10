Brandsatz explodiert vor Café in Wetzlarer Innenstadt

In der Wetzlarer Innenstadt hat es am Sonntagmorgen eine Explosion vor einem Café gegeben. Unbekannte zündeten einen Brandsatz. Der Knall war kilometerweit hörbar. Polizei und Landeskriminalamt sind vor Ort.

Die Polizei sperrte den Tatort in der Wetzlarer Innenstadt ab.

Die Polizei sperrte den Tatort in der Wetzlarer Innenstadt ab. Bild © J.R.

Audiobeitrag Bild © J.R. | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Eine Explosion hat am frühen Sonntagmorgen Anwohner in der Wetzlarer Innenstadt aufgeschreckt. Wie die Polizei dem hr auf Nachfrage berichtete, detonierte um 4.39 Uhr ein Brandsatz vor einem Café in der Bahnhofstraße. Der Knall war kilometerweit zu hören.

Die Explosion ereignete sich laut einem Sprecher in einer Eingangsnische, die von der Straße zum Eingang führt. Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Das Gebäude wurde beschädigt. Menschen aus den darüber liegenden Wohnungen wurden zwischenzeitlich evakuiert, konnten aber inzwischen wieder zurückkehren.

Bereich um das Café abgesperrt

Die Hintergründe sind noch unklar. Der Tatort wurde abgesperrt, Spurensicherung und Experten des Landeskriminalamts sind vor Ort. Die Polizei sucht Zeugen.