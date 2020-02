Die Polizei hat am Donnerstag einen mutmaßlichen Brandstifter in Fritzlar (Schwalm-Eder) festgenommen.

Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der 20-Jährige soll am 16. Januar ein von Flüchtlingen bewohntes Haus in Vöhl vorsätzlich angezündet haben. Der Eritreer sitzt in U-Haft, ihm wird schwere Brandstiftung vorgeworfen.