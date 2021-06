Nach dem Brand in einer Lagerhalle in Linsengericht (Main-Kinzig) gehen die Ermittler von fahrlässiger Brandstiftung als Ursache aus.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, dauern die aktuell noch an, doch erhärte sich der Verdacht. In der Nacht zu Mittwoch kam es in einem Industriegebiet zu dem Feuer. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt rund 750.000 Euro.