Brandstiftung in Mehrfamilienhaus in Rüdesheim

Ein Verletzter Brandstiftung in Mehrfamilienhaus in Rüdesheim

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in einem Mehrfamilienhaus in Rüdesheim (Rheingau-Taunus) einen Brand ausgelöst.

Die Täter zündeten im Hausflur einen Stapel Altpapier an, das Treppenhaus war beim Ein- treffen der Feuerwehr bereits komplett verraucht, teilte die Polizei mit. Die Bewohner wurden von den Einsatzkräften gerettet, ein 48-Jähriger kam ins Krankenhaus.