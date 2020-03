Brandstiftung in Restaurant?

Ermittlungen Brandstiftung in Restaurant?

Zwei Männer sind in der Nacht zum Mittwoch beim Einbruch in ein Restaurant in Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau) ertappt und festgenommen worden.

Der 34-Jährige und sein 27 Jahre alter Komplize seien beobachtet worden, so die Polizei. Im Restaurant hatten die mutmaßlichen Täter ersten Ermittlungen zufolge Benzin ausgekippt. Ermittelt wird wegen Verdachts auf Einbruch und Brandstiftung.