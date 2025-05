Eine Böschung brennt, gleich mehrere Bahnlinien stellen den Verkehr ein: Ein kleiner Feuerwehreinsatz in Immenhausen wirbelt den Zugverkehr in Nordhessen durcheinander.

Der Ort, an dem am Bahnhof Immenhausen die Böschung brannte Bild © Hessennews TV

Seit Montagabend fahren zwischen Ahnatal-Weimar und Kassel keine Regionalzüge. Auch zwischen Warburg (Nordrhein-Westfalen) und Kassel ist der Zugverkehr eingestellt. Beide Streckenabschnitte sind nach einem Feuerwehr-Einsatz am Abend gesperrt.

Kurz nach 18 Uhr war am Bahnhof in Immenhausen (Kassel) eine Böschung in Brand geraten. Das beschädigte einen für die Deutsche Bahn wichtigen Kabelkanal – als Folge war das Stellwerk in Obervellmar nicht mehr funktionsfähig.

Folgen für Bahnverkehr sind immens

Die Züge RE11, RB4, RT1 und RT4 fallen dadurch aus. Auch der Fernverkehr zwischen Dortmund und Kassel sei beeinträchtigt, teilte die Deutsche Bahn auf ihrer Website mit – darunter ICE, IC und Nachtzüge.

Für die RB4 ist laut Bahn seit 10 Uhr ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Auf den anderen Linien würden die Möglichkeiten geprüft, sagte eine Sprecherin des Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) dem hr. Die Sperrungen sollen laut NVV noch bis mindestens Mittwochabend andauern.

Brandstiftung komme als Ursache in Frage

Die Ursache des Feuers wird derzeit ermittelt. Laut Polizei könnte es sich um eine vorsätzliche Brandstiftung handeln.