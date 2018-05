Feuerwehrleute am Einsatzort

Brandursache in Flüchtlingsheim: Kinder spielten mit Feuer

Zwei Kinder sind offenbar für das Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Groß-Umstadt verantwortlich. Bei dem Brand waren neun Bewohner verletzt worden.

Die Ursache für das Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) ist geklärt: Zwei fünfjährige Kinder hätten mit einem Feuerzeug und Kerzen gespielt, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitag. Beide Kinder blieben demnach unverletzt und räumten das gefährliche "Spielen" ein.

Das Feuer war am Donnerstagabend gegen 20 Uhr gemeldet worden. In dem Mehrfamilienhaus im Groß-Umstädter Ortsteil Heubach kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Bei neun Menschen bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung, fünf davon mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Am Donnerstag war zunächst von sieben Verletzten die Rede.

Feuer brach im Erdgeschoss aus

Nach ersten Erkenntnissen war ein Schuhregal im Erdgeschoss des Gebäudes in Brand geraten, schnell hatte sich dichter Rauch entwickelt. 40 Bewohner mussten das Haus verlassen und wurden von Helfern versorgt. Die Flüchtlinge wurden über Nacht bei Nachbarn einquartiert.

Das Haus ist nun wieder bewohnbar. Insgesamt leben dort 49 Flüchtlinge, wie ein Polizeisprecher hessenschau.de sagte. Die Höhe des Sachschadens liegt bei rund 5.000 Euro.

