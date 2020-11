Matratze brannte am Mittwoch

Nach einem Brand in einer Klinik in Friedrichsdorf (Hochtaunus) ist die Ursache weiter unklar.

Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag dauern die Ermittlungen noch an. Bei dem Feuer am Mittwoch waren zwei Pflegekräfte verletzt worden. In einem Zimmer des psychiatrischen Krankenhauses hatte eine Matratze gebrannt. Verletzt wurde niemand.