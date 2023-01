Bei einem Zimmerbrand in einer Wohnunterkunft in Roßdorf (Darmstadt-Dieburg) ist am Mittwoch ein Mann leicht verletzt worden.

Der 24-Jährige zog sich eine Rauchgasvergiftung zu und musste ins Krankenhaus. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte.