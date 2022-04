Der bei einem Wohnungsbrand in Steinbach (Hochtaunus) am Mittwoch lebensgefährlich verletzte Mann ist tot.

Der 32-Jährige starb im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Der 61 Jahre alte Vater des 32-Jährigen befand sich weiter in einer Klinik. Auch er war schwer verletzt worden. Die Brandursache war zunächst weiter unklar.