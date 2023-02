Auf dem Parkplatz eines Hotels in Herborn (Lahn-Dill) sind in der Nacht zum Donnerstag drei Autos in Brand geraten.

Nach Angaben der Polizei ging das Feuer von einem Pkw aus und griff auf die anderen beiden über. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden. Nach erster Schätzung der Beamten liegt der Schaden bei mindestens 100.000 Euro.