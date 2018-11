Schreinerei in Mainhausen in Flammen

170 Einsatzkräfte sind seit den frühen Morgenstunden dabei, einen Brand in Mainhausen zu löschen. Eine Schreinerei geriet dort in Flammen. Anwohner sollen die Fenster geschlossen halten.

Die Lagerhalle einer Schreinerei in Mainhausen-Zellhausen (Offenbach) stand bereits in Flammen, als die ersten Einsatzkräfte gegen 3 Uhr in der Nacht zum Montag eintrafen. Das Dach der Halle stürzte laut Feuerwehr ein. Etwa 170 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen und verhinderten, dass sie auf andere Gebäude in dem Gewerbegebiet übergriffen.

Starke Rauchentwicklung

Am Morgen war der Brand zwar unter Kontrolle, die Einsatzkräfte waren aber noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Gefahr für die Gesundheit besteht laut Feuerwehr aber nicht.

Warum die Schreinerei in Brand geriet, ist noch unklar. Auch zur Schadenshöhe konnte die Polizei am Montagmorgen noch keine Angaben machen.

