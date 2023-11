An der A66 bei Steinau (Main-Kinzig) ist am Mittwochmorgen ein mit Asbestabfällen beladener Lkw aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten.

Der Fahrer brachte sich laut Polizei rechtzeitig in Sicherheit. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Eine Gefahr durch die Rauchentwicklung bestand laut Feuerwehr nicht. Die A66 wurde während der Löscharbeiten Richtung Fulda gesperrt.