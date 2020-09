Wegen eines brennenden Lastwagens hat die Polizei am Montagabend für mehrere Stunden die A4 bei Wildeck (Hersfeld-Rotenburg) in Fahrtrichtung Westen gesperrt. Verletzte gab es nicht, wie die Polizei mitteilte.

Ein Sattelauflieger war vermutlich wegen eines technischen Defekts in Brand geraten. Der Fahrer konnte ihn noch von der Zugmaschine abkoppeln. Die Feuerwehr rückte an, um die Flammen am Auflieger zu löschen.

Weitere Fahrzeuge waren laut Polizeipräsidium nicht beteiligt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Der Verkehr wurde umgeleitet.