Behörde geräumt Brief mit Pulver an Offenbacher Ordnungsamt

Die Polizei hat am Montag das Ordnungsamt in Offenbach vorsichtshalber geräumt und abgesperrt, weil ein verdächtiger Brief mit weißem Pulver eingegangen war.

Die Feuerwehr gab am Nachmittag Entwarnung: Es handelte sich um ein Gemisch aus Backhefe und Zucker, wie die Polizei mitteilte. Der Absender ist unbekannt, die Ermittlungen laufen.