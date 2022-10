Rekord-Versuch in Unterwasser-Cycling Kräftig in die Pedale treten unter Wasser und mit Tauchausrüstung - so wollen zehn Athletinnen und Athleten aus Bruchköbel (Main-Kinzig) einen Weltrekord aufstellen.

Am Sonntag begann im Hallenbad der Stadt das Vorhaben in der Kategorie "Größte 24-Stunden-Distanz eines 10er-Teams im Unterwasser-Cycling". Aktuell hält eine Mannschaft aus Wien mit 123,15 Kilometern den ungewöhnlichen Rekord, den zuvor der Hessische Landtauchclub aus Nidderau inne hatte.

Die Strecke ergibt sich lediglich aus dem Umfang der Kurbel am Rad. 114.000 Umdrehungen wären für den Rekord nötig.