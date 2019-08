Ein 16-Jähriger ist am Dienstag in die Wohnung seines Bruders in Frankfurt eingedrungen und hat diesen mit einem Messer bedroht.

Der 34-jährige Bruder hatte den 16-Jährigen offenbar zuvor des Diebstahls beschuldigt. Die Polizei nahm den 16-Jährigen fest und brachte ihn in einer Inobhutnahme unter.