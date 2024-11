Brücke in Marburger Nordstadt bleibt für unbestimmte Zeit gesperrt

Abgerissen werden sollte sie ohnehin - jetzt hat eine Sonderprüfung früher als gedacht die Sperrung einer Brücke in der Marburger Nordstadt nötig gemacht. Für lange Zeit müssen Autofahrer und Fußgänger Ausweichstrecken nehmen. Das betrifft auch Rettungswagen in Richtung Uniklinik.

Veröffentlicht am 29.11.24 um 16:38 Uhr

In Sachen Baustellen sind Verkehrsteilnehmer in Marburg durchaus leidgeprüft. Im Norden der Stadt kommt nun eine weitere Episode dazu. Betroffen ist die Brücke der L3089 in der Neuen Kasseler Straße, die von der Innenstadt in Richtung Lahnberge beziehungsweise Cölbe und Wehrda führt.

Die Brücke war bereits am Dienstag infolge einer Sonderprüfung aus Sicherheitsgründen gesperrt worden - und wird es auf unbestimmte Zeit bleiben, wie die Vekehrsbehörde Hessen Mobil mitteilte. Grund sind demnach Risse im Beton. Sowohl Autofahrer als auch Radfahrer und Fußgänger müssen sich fortan Alternativen suchen, wollen sie die Innenstadt in Richtung Norden verlassen beziehungsweise von dort in Richtung Bahnhofsviertel gelangen.

{if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 8790 ? 'Abschnitt Folgende Umleitungen und Einschränkungen gibt es schließen' : 'Abschnitt Folgende Umleitungen und Einschränkungen gibt es öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 8790 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::Folgende Umleitungen und Einschränkungen gibt es-Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem8790" > Folgende Umleitungen und Einschränkungen gibt es Nach Angaben von Hessenmobil wurden zwei Umleitungen eingerichtet: aus Richtung Bahnhof kommend über die Schlosserstraße und Afföllerstraße in Richtung Norden und von dort kommend über die Panoramastraße. Alternativ sollten Autofahrer die benachbarte Stadtautobahn B3 nehmen, teilte die Stadt Marburg mit. Radfahrer und Fußgängern wird empfohlen, den Umweg über den Ortenbergsteg am Bahnhof zu nehmen. Laut Stadt sind auch mehrere Buslinien davon betroffen. Einschränkungen gibt es demnach auf den Linien 2,, 3, 27, 481, X35, MR-72 und MR-75. Details zu den Fahrplanänderungen gibt es hier .

Folgende Umleitungen und Einschränkungen gibt es Nach Angaben von Hessenmobil wurden zwei Umleitungen eingerichtet: aus Richtung Bahnhof kommend über die Schlosserstraße und Afföllerstraße in Richtung Norden und von dort kommend über die Panoramastraße. Alternativ sollten Autofahrer die benachbarte Stadtautobahn B3 nehmen, teilte die Stadt Marburg mit. Radfahrer und Fußgängern wird empfohlen, den Umweg über den Ortenbergsteg am Bahnhof zu nehmen. Laut Stadt sind auch mehrere Buslinien davon betroffen. Einschränkungen gibt es demnach auf den Linien 2,, 3, 27, 481, X35, MR-72 und MR-75. Details zu den Fahrplanänderungen gibt es hier .

Dauer der Sperrung bleibt vorerst ein Rätsel

"Eine Dauer der Sperrung ist bis dato nicht bekannt", teilte die Stadt auf ihrer Homepage mit. Viel konkreter äußert sich auch die landeseigene Verkehrsbehörde nicht: Hessen Mobil erklärte auf hr-Anfrage, die Brücke müsse abgerissen werden, weil eine Reparatur wirtschaftlich keinen Sinn ergebe. "Diese Planungen für den Abbruch der Brücke und deren Ersatzneubau werden mit Priorität behandelt".

Sicher scheint: Zumindest in den kommenden Monaten werden sich die Verkehrsteilnehmer rund um die Marburger Nordstadt mit den Einschränkungen arrangieren müssen.

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Rettungseinsätze erschwert?

Auch der Weg in Richtung Lahnberge - und damit für Rettungswagen in Richtung Uniklinik - ist betroffen. Deshalb richtet sich ein besonderes Augenmerk in den nächsten Wochen auf die Frage, ob Rettungseinsätze durch die Sperrung behindert werden könnten.

In den ersten Tagen seit der Sperrung der Brücke seien keine Verzögerungen aufgetreten, sagte ein Sprecher des Landkreises auf Nachfrage. Man beobachte die Lage, um in Zweifel in die Planung rund um den Neubau einzugreifen.