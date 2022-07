Nächtliche Sperrungen am Darmstädter Kreuz

Am Darmstädter Kreuz werden die vier Rampen nach und nach erneuert. Am Wochenende ist die Nordrampe dran. Dafür müssen die A5 und die A67 am Wochenende nachts gesperrt werden.

Die Brückenarbeiten am Darmstädter Kreuz laufen seit 2020 und werden voraussichtlich erst 2024 beendet. Alle vier Rampen sind Sanierungsfälle und müssen erneuert werden. Das passiert nach und nach und erfordert immer wieder Sperrungen.

An diesem Wochenende bekommt die neue Nordrampe ihren Fahrbahnbelag, wie die Autobahn GmbH des Bundes im Vorfeld mitteilte. Dafür müssen schwere Betonplatten verlegt werden. Aus Sicherheitsgründen sind deshalb erneut nächtliche Sperrungen nötig.

Von Samstag 21 Uhr bis Sonntag 10 Uhr wird die A5 in Richtung Basel gesperrt. Die A67 in Richtung Mannheim wird ebenfalls gesperrt - von Samstag 21 Uhr bis Sonntag 5 Uhr. Umleitungen werden ausgeschildert.

