Brutaler Überfall in Butzbach

Seniorenpaar gefesselt Brutaler Überfall in Butzbach

Drei Männer haben am Donnerstag ein Seniorenpaar und dessen 20-jährige Enkelin in Butzbach (Wetterau) überfallen.

Wie die Polizei am Freitag meldete, klingelten die Täter an der Haustür, drangen in das Haus ein und fesselten die Senioren. Einer hatte eine Pistole. Als die 20-Jährige flüchten konnte, flohen auch die Täter - ohne Beute. Die Überfallenen erlitten leichte Verletzungen.