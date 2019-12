Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag in Bad König (Odenwald) vier Verkaufsstände auf dem Weihnachtsmarkt am Schloßplatz aufgebrochen.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, klauten sie Honig, Werkzeug und eine geringe Menge Bargeld. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die Fahndung nach den Tätern läuft.